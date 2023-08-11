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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'da temaslarda bulundu

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'a gelerek şehirde bir dizi temaslarda bulundu. Valilik ziyareti, parti binası ziyareti ve STK temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından Bakan Şimşek, Malatya ziyareti için istirahate çekildi.

Bakan Şimşek, Batman'da bir dizi temaslarda bulundu

BATMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'a gelerek şehirde bir dizi temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman Valiliğine ziyarette bulundu. Batman Valiliği ziyaretinde valilik şeref defterini imzalayan Bakan, daha sonra parti binasını ziyaret etti. Bakan Şimşek Cuma namazını Necat Nasıroğlu Külliyesinde kıldıktan sonra TPAO Bölge Müdürlüğünde STK temsilcileri ve Belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı şekilde gerçekleştirilen görüşmelerden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ertesi gün gerçekleşecek Malatya ziyareti için istirahate çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Politika

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