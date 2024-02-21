Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Şimşek'i, Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Şimşek, burada Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini gezen Şimşek'e, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

Ak Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, İl Başkanı Fatih Üzüm'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı, partililerle bir araya geldi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.