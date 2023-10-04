Havza Kaymakamı Cengiz Nayman için veda yemeği düzenlendi

Samsun Havza Belediyesi, Çorum Vali Yardımcılığı görevine atanan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman için veda yemeği düzenledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Nayman'ın Havza'da güzel işlere imza attığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Nayman ise Havza'ya ve ülkeye faydalı işler yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Samsun Havza Belediyesi, Çorum Vali Yardımcılığı görevine atanan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman için veda yemeği düzenledi.

Yenilen yemeğin ardından bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Nayman'ın Havza'da güzel işlere imza attığını belirterek, "Sayın Kaymakamımız ilçemizin mülki idari tarihine adını büyük harfler ile yazdırdı. Ortak akıl ile hareket etmemizin neticelerini hep olumlu olarak aldık. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise "Burada kaldığım sürece ilçemize ve ülkemize faydalı işler yapmanın gayretinde olduk. İnşallah bunu başarmışızdır. Gittiğim her yerde Havzalı hemşerilerimize kapım sonuna kadar açık. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'a hediye takdiminde bulundu. - SAMSUN