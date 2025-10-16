Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Smyth ve heyeti ile yapıldı.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na resmi ziyarette bulundu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
