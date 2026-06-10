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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya "Yılın Valisi" ödülü verildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya 'Yılın Valisi' ödülü verildi
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, deprem sonrası Hatay'ın yeniden imarı ve devlet-millet bütünleşmesine katkılarından dolayı Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı 'Yılın Valisi' ödülüne layık gördü.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca her yıl geleneksel olarak verilen ve başarılı kamu yöneticilerinin onurlandırıldığı "Yılın Valisi" ödülüne bu yıl Hatay Valisi Mustafa Masatlı layık görüldü.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden imarı ve ihyası sürecinde yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların yaralarının sarılması yönündeki gayretleri ve devlet-millet bütünleşmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın "Yılın Valisi" ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Düzenlenen programda Masatlı'ya "Yılın Valisi" ödülü takdim edildi. Burada açıklamalarda bulunan Masatlı, Hatay'ı yapılan projelerle birlikte asrın felaketinden asrın inşasına doğru yürüttüklerini belirtti. Her halükarda Hatay halkının yanında olacaklarını ifade eden Masatlı, verdikleri ödülden ötürü Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

"Bu zamana kadar insanlığın görmediği bir felaketle karşı karşıya geldik"

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcılığının insanlık tarihinde görülmediğini belirten Masatlı, "Asrın afetinden asırların inşasına dedik ve bir de asrın valisi olarak ünvanlandırmışlar. Ben de çok teşekkür ederim. Bizler 6 Şubat'ta tarihin bu zamana kadar ana karada hiç şahit olmadığı, bu zamana kadar insanlığın görmediği bir felaketle karşı karşıya geldik. Bu felaket gerçekten canlarımızı aldı. Diğer taraftan geride yaralıları bıraktı. Onun yanında hatıralarımızı götürdü, binalarımız yıkıldı, okullarımız yıkıldı, sağlık tesislerimiz yıkıldı. Ama o gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında kararlı bir duruş ve gösterilen müthiş bir iradeyle birlikte tarihte her zaman bu milletin nasıl dayanışma içerisinde olduğunun da bir göstergesi oldu. Millet-devlet iş birliğiyle bir seferberlik ruhu içerisinde bu zamana kadar dünyanın görmediği bir ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. O gün birçok insan umutsuzdu. Dışarıdan bizi gözlemleyenler umutsuzdu. 'Bu şehirde enkazlar kalkmaz, insanlar bir daha bu şehre gelmez, buraları terk eder' deniliyordu. Fakat Cumhurbaşkanımız, 'Kesinlikle kalıcı olarak yuvalarınızı terk etmeyin. Biz size eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam, eskisinden daha mimari ve estetik bir şehir yapacağız' dedi. Çok şükür o da gerçekleşti" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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