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Hatay'da AK Parti Siyaset Akademisi Programı Tamamlandı

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Hatay'da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları siyasetin öznesi olarak gördüğünü belirtti.

Hatay'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi" programını tamamlayan 141 kadına sertifikaları takdim edildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, partinin il başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik etti.

Eronat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınları siyasetin öznesi olarak gördüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından, programı tamamlayan 141 kadına sertifikaları verildi.

Programa, İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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