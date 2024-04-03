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Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Selahattin Çolak, Hatay'da AK Parti'ye oy vermeyen ilçeleri hedef aldı

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Selahattin Çolak'ın seçim sonrası bir toplantı sırasında Samandağlılar ile ilgili söylediği sözler hakkında AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

PARTİ DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Toplumun bütününü kucaklayan bir parti olarak kentin kardeşlik iklimini koruyacaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, "Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay'ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.

"ONLARA YAZIKLAR OLSUN"

Sosyal medyaya düşen videoda Çolak'ın, "Samandağ, Arsuz, Defne blok olarak oraya geçti. Bizim içimizde de var Samandağlılar onlara da yazıklar olsun. Biz milliyetçi, muhafazakar insanlar olarak Samandağ'ın Alevi'si afedersin blok gidiyor neredeyse yüzde 100. Onlarla da yarın bir gün hesaplaşacağız" dedi.

Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Selahattin Çolak, AK Parti'ye oy vermeyen ilçeleri hedef aldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hassa 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Lütfi Erdonmez:

İşte bu yüzden kaybediyorsunuz anlayın artık

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4
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Wingchun07 null:

insan neden milliyetçi muhafazakar olur hiç anlamadım. akıl ve bilim varken çağdışı bu düşünceleri savunmak niye

7
4
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Nuri Aga:

Milleti kutuplaştırmayın.

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