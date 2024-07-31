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Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

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Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Haniye ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesi savaşın bölgesel olarak yayılma ihtimalini gündeme getirirken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

HANİYE İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden İsmail Haniye ile birlikte çekildiği bir fotoğraf ile kağıda yazdığı notu paylaşan Demirtaş, "Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır" ifadelerini kullandı.

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Demirtaş'ın notunda şunlar yer aldı; "Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aşalı çok oldu. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Selahattin Demirtaş İsmail Haniye Filistin Kurban Tahran Edirne Gündem Politika Dünya Haberler

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