Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! Hangi ittifakta olduğunu karıştırınca, Davutoğlu dürtüp düzelttirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'yı ziyaret eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." dedi. Araya giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dürterek "Millet İttifakı" olarak düzelttirdi. Hatasını fark eden Kılıçdaroğlu sözüne, "Millet İttifakı liderleri" şeklinde devam etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Emeksiz Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN LİDERLERİ OLARAK BURADAYIZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, büyük bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı" diyerek Kılıçdaroğlu'nu düzeltti. Kılıçdaroğlu sözlerine, "Millet İttifakı liderleri" diye devam etti.

"BU BÖLGE İÇİN ÖZEL BİR YASANIN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Millet İttifakı olarak Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar süren deprem kuşağında yeni bir anlayışın hakim olması gerekiyor. Bu bölge için özel bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar geri dönmeleri için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeniden yapılması ama konutlar yeniden yapılırken kentin ruhuna, tarihine, özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bina yapmak yetmiyor, kentin ruhuna, dokusuna uygun binaların yapılması lazım. Tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun yeniden onarılması gerekiyor.

"EKONOMİK ALTYAPININ SÜRATLE OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor, alışverişin yapılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecekleri bir ekonomik altyapının süratle oluşturulması gerekiyor. Bunun ilk ayağı da esnafın ayağa kaldırılmasıdır, borçlarının, faizlerin silinmesidir. Esnafın rahat bir nefes almasının sağlanmasıdır. Biz Millet İttifakı olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Neyi nasıl yapacağımız konusunda da önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Burada bulunmaktan, Malatyalı kardeşlerimize kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek isterim