Han İlçesine Doğal Gaz Bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Han ilçesine doğal gaz bağlama programına katıldı. Bakan Dönmez, iktidarları boyunca söz verdikleri tüm projeleri yerine getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın doğal gazı kendilerinin getirdiğine ilişkin sosyal medyadan paylaşımlar yaptığını belirterek tepki gösterdi.

HAN İLÇESİNE DOĞAL GAZ BAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Sivrihisar ilçesine geçti. Muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Bakan Dönmez daha sonra halk pazarını gezerek esnafla sohbet etti. Ardından Han ilçesine geçen Bakan Dönmez, ilçeye doğal gaz bağlama programına katıldı. Programda Bakan Dönmez'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ile vatandaşlar yer aldı. Bakan Dönmez, iktidarları boyunca söz verdikleri tüm projeleri yerine getirdiklerini ifade ederek, "Siyaset samimiyet işidir. Gönül işidir. Doğruluk, dürüstlük işidir. Millete verdiğin sözü tutmaktır. Öyle kuru, içi boş vaatlerle, laf kalabalığı, lafazanlık yapmak değildir. İşinle, icraatınla, yaptıklarınla milletin terazisine çıkmaktır. Biz bugüne kadar hamdolsun milletimize ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Her zaman hizmet siyasetinin parçası olduk. Milletimizin isteklerini kendimize rehber edindik. İşte bu yüzden AK Parti milletin partisi. İşte bu yüzden AK Parti yatırımın, projelerin, istihdamın, büyümenin, gelişmenin partisi. Milletimiz AK Parti'yi gönlünde büyüttü. Bugünlere getirdi" dedi.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, konuşmasının ardında Han ilçesine ilk kez doğal gaz bağlanması için ilk ateşi yaktı. Daha sonra ise doğal gaz kullanan bir aileyi evinde ziyaret etti.