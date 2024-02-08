Hamza Dağ, Karaburun'un doğasını koruma sözü verdi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Karaburun'un doğasının korunması noktasında kararlı olduklarını belirtti.

Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Dağ, ilçeye yönelik projeleri hakkında konuşma yaptı.

Karaburun ve Mordoğan'ın şirin ve güzel kalması noktasında hassas olduklarına işaret eden Dağ, "Burayı birileri başkaca amaçlarla kullanmak niyetiyle adımlar atsa da biz buna fırsat vermeyiz. Biz hizmet edeceğiz. İhtiyaçlar neyse o ihtiyaçları gidereceğiz. Ama buranın doğası, yeşili, temiz denizi ve güzelliği baki kalacak. Betonlaşmaya karşıyız. Yeşil çevre bizim için çok önemli, uyguladığımız ve uygulayacağımız politikalarda kesinlikle buna ciddi anlamda önem vereceğiz. Buna göre değerlendireceğiz." dedi.

Dağ, Mordoğan'da vatandaşların su sorunu yaşadığını, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu 25 yıldır çözemediğini, 1 Nisan'da seçimi kazandıktan sonra öncelik vereceklerini anlattı.

Yıllardır vekillik yaptığı için Ankara'da işlerin nereden ve nasıl çözüleceğini iyi bildiğini anlatan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir belediye başkanı eline dosyaları alıp 2-3 ayda bir Ankara ile temas halinde olmazsa, istediğiniz şekilde netice alabilmeniz mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte hepinize şunu söylemek istiyorum; 'Gelin Karaburun, İzmir Büyükşehir Belediyesi güçlü olsun, 2024-2029 arası güçlü olsun.' diyorum." dedi.

Dağ, İzmir'in yüzde 60'ına doğalgaz geldiğini, önümüzdeki 3-4 yıl içinde Karaburun ve Mordoğan da dahil olmak üzere kentin tamamına doğalgazı getireceklerini ifade etti.

Depremzedeler için TOKİ konutları ihalesi

Karaburun'da da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Dağ, ilçede mevcut yönetimin yıllardır çözemediği sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.

Bir vatandaşın "Saip Mahallesi'nde tuzlu su içiyoruz" sözü üzerine Dağ, "Suyu getireceğiz merak etmeyin. Kıbrıs'a su götürdük. Bizim liderimiz İstanbul'a Melen'den su getirdi. Aşk ile çalışan yorulmaz." diye konuştu.

AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç ise kaymakam olarak görev yaptığını, istifa etmeden önceki dönemde de birçok projeyle ilgili Dağ'ın kendisine destek verdiğini anlattı.

Açılışın ardından Dağ ve Kaykaç esnaf ziyareti yaptı.

Dağ, İzmir depreminde evleri hasar gören Kösedere Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

34 depremzedenin konutlarının TOKİ tarafından yapılması konusunda ihalenin bugün yapılacağını aktaran Dağ, Bayraklı'daki rezerv alandan konut talep eden 5 depremzedenin de evlerine kavuştuğunu aktardı.

Dağ, 9 depremzedenin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptığını, göreve gelmesi halinde bu konutları de yaptıracaklarını aktardı.