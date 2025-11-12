Haberler

Hamas'tan Türkiye'ye başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Hamas, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Hamas, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle kardeş ülke Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu acıyı paylaşıyor, kurbanların aileleri ve Türk halkı ile derin dayanışmamızı ifade ediyoruz. Merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.