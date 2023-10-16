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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, "el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı" dedi.