Hamaney’den ABD’ye yeni saldırı uyarısı: "Çok daha geniş kapsamlı karşılık veririz"

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ülkesine yönelik muhtemel bir ABD saldırısına, "Bu tür saldırganlıkların tekrarlanması durumunda karşılık çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik muhtemel yeni askeri saldırı planlarına ilişkin açıklama yaptı. Hamaney, İran'ın Küresel Kibirle Mücadele Ulusal Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD'ye güvenilemeyeceğini belirten Mücteba Hamaney, "Hala hegemonik sistemdeki parti veya hizip değişiklikleriyle davranışların değişebileceğine dair en ufak bir umut taşıyan ya da ABD'ye taviz vererek onu İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirebileceğini düşünenler varsa büyük bir yanılgı içindedirler. Bu boş hayal, Müslüman İran halkının tevekkül, kararlılık ve mücadelesi sayesinde elde ettiği büyük zaferlere karşı nankörlüktür. Büyük Şeytan'ın arzusu, İran halkının şartsız teslim olmasıdır. Hakimiyet kurmaya çalışan düşmana teslimiyet yönünde gösterilecek en küçük bir eğilim bile şehitlerin kanı ve halkın her kesiminin fedakarlığı sayesinde elde edilen büyük kazanımları heba edecek, kibirli düşmanı daha fazla talepte bulunmaya, yeni savaşlara ve saldırılara girişmeye teşvik edecektir" dedi.

"Yanlış hesaplarının bedelini ABD halkının omuzlarına ağır maliyetler yükleyerek ödemişlerdir"

İran'ın dini lideri mesajında "Bütün bu aşamalarda Amerika'nın kibirli yöneticileri ve onların uşakları, sürekli olarak kendi hakimiyetlerini dayatmaya ve İran'ı teslim almaya çalışmışlardır. Zorbalıklarının son örneklerinde ise uluslararası düzenin bütün sahte ve aldatıcı usul ve görünüşlerini bir kenara bırakarak küstahça ülkeyi parçalamayı, halkı diz çöktürmeyi, sistemi çökertmeyi ve İran'ın köklü ve özgün medeniyetini yok etmeyi hedeflemektedirler. Ancak her aşamada İran'ın yiğit halkının sağlam iradesi ve sahadaki gerçeklerin aşılmaz duvarıyla karşılaşmış, yanlış hesaplarının ve emperyalist hayallerinin bedelini de ABD halkının ve ABD'nin kukla yönetimlerinin omuzlarına ağır maliyetler yükleyerek ödemişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, ABD'nin zayıflığını ve çaresizliğini, acizliğini ortaya koymuştur"

ABD ile önemli su yollarında yaşanan çatışmalara değinen Hamaney, "Bugün Basra Körfezi'nde, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, ABD'nin yenilmezliği efsanesini çürütmekle kalmamış, kendi halkından başka bir güce dayanan yönetimlerin zayıflığını ve çaresizliğini, büyük güçlerin ise kukla yönetimlerini savunmadaki acizliğini de ortaya koymuştur. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sağlaması ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini ortadan kaldırması, her ne kadar üçüncü dayatılan savaşta ABD'nin saldırganlığına ve suçlarına verilmiş bir karşılık olsa da aynı zamanda bölgesel ölçekte emperyalizme karşı başlatılmış bir mücadele niteliği de taşımaktadır. Bu saldırganlıkların tekrarlanması durumunda ise karşılık çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD'ye taviz vererek onu düşmanlığından vazgeçirebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler"

ABD'nin politikasının seçimle değişmeyeceğine vurgu yapan Mücteba Hamaney, "Hala hegemonik sistemdeki parti veya hizip değişiklikleriyle davranışların değişebileceğine dair en ufak bir umut taşıyan ya da ABD'ye taviz vererek onu İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirebileceğini düşünenler varsa büyük bir yanılgı içindedirler. Bu boş hayal, Müslüman İran halkının tevekkül, kararlılık ve mücadelesi sayesinde elde ettiği büyük zaferlere karşı nankörlüktür. Büyük Şeytan'ın arzusu, İran halkının şartsız teslim olmasıdır. Hakimiyet kurmaya çalışan düşmana teslimiyet yönünde gösterilecek en küçük bir eğilim bile şehitlerin kanı ve halkın her kesiminin fedakarlığı sayesinde elde edilen büyük kazanımları heba edecek, kibirli düşmanı daha fazla talepte bulunmaya, yeni savaşlara ve saldırılara girişmeye teşvik edecektir" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı