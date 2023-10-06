Halk TV Programcısı Serhan Asker İzmir'de Gözaltına Alındı
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Politika Haberleri
Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Asker, yarınki çekim için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan alındığını ve hakkında yakalama emri olduğunu belirtti.
Halk TV programcısı Serhan Asker, gözaltına alındığını duyurdu. Asker, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...Hakkımda yakalama emri varmış" dedi.
Halk TV programcısı Serhan Akser, bugün İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu. Asker, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...Hakkımda yakalama emri varmış..."
Kaynak: ANKA / Politika