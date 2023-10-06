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Halk TV Programcısı Serhan Asker İzmir'de Gözaltına Alındı

Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Asker, yarınki çekim için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan alındığını ve hakkında yakalama emri olduğunu belirtti.