"ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılan İmamoğlu'ndan ilk tepki: Zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında açılan davaya ilk tepki geldi. Zorlama bir suç yaratılmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, "Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihale ile ilgili olduğu belirtilirken, iddianamede İBB Başkanı dahil 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda "siyasi yasak" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan davaya ilişkin ilk tepki geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, zorlama bir suç yaratılmaya çalışıldığını savundu.

"DANIŞTAY SORUN GÖRMEDİ"

İmamoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

"ZORLAMA BİR SUÇ YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTA"

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

"BU OYUNUN GÖRÜNEN İMZASI YİNE MALUM MÜFETTİŞE AİT"

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait."

İTİRAZI BELEDİYE KABUL ETMEDİ

Öte yandan ilk duruşma Büyükçekmece Adliyesi'nde 15 Haziran'da görülecek. Dava, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bakanlığın yaptığı inceleme ile açıldı. 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesini E., firması kazandı. İkinci firma olan B., firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne sürerek itiraz etti. Ancak bu itiraz belediye yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

"İMAMOĞLU'NA CEZAİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ"

Soruşturmaya devam eden savcılık, bilirkişi raporu aldı. Raporda, söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtilirken, savcılık İmamoğlu ile birlikte 7 kişinin ifadesine başvurdu. İmamoğlu'nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu. İmamoğlu'nun söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı ve talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanan ifadede, "Müvekkilim Belediye Başkanı olarak gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 'Harcama Yetkilisi' ve 'İhale Yetkilisi' olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisini de haiz değildir. Müvekkile cezai sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır" ifadelerine yer verildi.