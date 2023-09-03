Hakkari Valisi Şemdinli'yi Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesini ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Çelik, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak çözüm üretme ve işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli'nin ihtiyaç duyduğu her konuda imkanlar dahilinde çözüm üretme ve işbirliği içerisinde çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirterek, "Birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür" dedi.

İlçeleri tanımak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla tanışmak amacıyla Şemdinli ilçesini ziyaret eden Vali Ali Çelik'in ilk durağı 34. Hudut Tugay Komutanlığı oldu. Vali Çelik, Tuğgeneral Mustafa Özay'dan bölgenin güvenlik durumu ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Bir sonraki ziyaretini Şemdinli Kaymakamlığına yapan Vali Çelik, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkanı Tahir Saklı ile bir araya geldi. Vali Çelik; ilçenin eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve asayiş konuları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali Çelik, daha sonra ilçe merkezinde dolaşarak ilçenin durumunu değerlendirmek ve ihtiyaçları vatandaştan dinlemek için esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini de dinleyen Vali Çelik, "Devletimiz vatandaşının yanında. İmkanlar dahilinde eksiklerin kısa sürede giderilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretinde olacağız" dedi.

Vali Çelik, sokaktaki çocuklardan da büyük ilgi gördü. Çocuklarla sohbet edip hayallerini dinleyen Vali Çelik, "Her zaman yanınızdayım" dedi.

Vali Çelik, ziyaretlerine Şemdinli Belediyesi ile devam etti. Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan projeleri, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şemdinli'nin ihtiyaç duyduğu her konuda imkanlar dahilinde çözüm üretme ve işbirliği içerisinde çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirten Vali Çelik, "Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz. Hakkari için taş üstüne taş koyan herkese elimden geldiğince destek olacağım" ifadelerini kullandı.

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Çelik, ilçenin asayiş ve güvenliği hakkında detaylı bilgiler aldı. Kurum ve halk ziyaretleri sonrası Şemdinli Seyir Tepesi'ne geçen Vali Çelik, bölgenin eşsiz manzarasını hayranlıkla izledi. Şemdinli'nin bu eşsiz güzelliğini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Vali Çelik, "İlçemiz, Seyir Tepesi'nden bir başka güzel görmüyor. Zengin görsel şölene hayran kalmamak elde değil" diye konuştu.

Vali Ali Çelik, Nehri köyünde bulunan Kayme Sarayı'nı ve tarihi Taş Köprü'yü inceledi. Bölgedeki tarihi yapıları gezen Vali Çelik, Seyyid Taha-i Hakkari ve amcası Seyyid Abdullah Şemdini'nin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in, "Şemdinli dağlarının içtim nur çeşmesinden, kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden" mısralarını burada yazdığını hatırlatan Vali Çelik, "Rahmet ve bereketin, hizmet ve muhabbetin vesilesi olan güzel insanlara selam olsun" dedi.

Hakkari'nin her bir köşesinde insanı kendisine hayran bıraktığını belirten Vali Çelik, "Bu duyguyu bugün Şemdinli'de de yaşadık. İlçemiz, tarihi, doğası ve kültürel zenginliğiyle adeta keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesi. Nehri Kayme Sarayı'nı ziyaret etmeli, tarihi Nehri Taş Köprü'de yürüyüşe çıkmalısınız. Herkesi Hakkari'yi görmeye bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ