Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına Mert Kumcu atandı

Adana'nın Karaisali Kaymakamlığından Çukurca Kaymakamlığına atanan Mert Kumcu görevine başladı. Kumcu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve kaymakam adayı olarak görev yapmıştır.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı görevine atanan Mert Kumcu görevine başladı.

Kararnameyle Adana'nın Karaisali Kaymakamlığından Çukurca Kaymakamlığı görevine atanan Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Yeni görevine başlayan Kaymakam Mert Kumcu, 2017 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Osmaniye Kaymakam Adayı oldu. İl merkez stajının ardından Çanakkale Ecebat ve Giresun Tirebolu ilçelerinde refiklik stajını tamamlayan ve Nevşehir Derinkuyu, Denizli Güney Kaymakam Vekilliği görevinde bulunan Kumcu, Adana Karaisalı Kaymakamlığı görevinden Çukurca Kaymakamlığı görevine atandı. - HAKKARİ