Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması sonrası bu kararı protesto etmek isteyen bir grup ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. O anlarda DEM Partili bir şahsın kayyum olarak atanan Hakkari Valisi'ni "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" sözleriyle tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Akış'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanması sonrası kentte patlak veren olaylar devam ediyor.

DEM PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Dün öğlen saatlerinde izinsiz gösteri düzenleyen partililer ile güvenlik güçleri bir kez daha karşı karşıya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerin üzerine yürürken o esnada bir şahsın sözleri kameralara yansıdı.

"SİZİ BU SOKAKLARDA DOLAŞTIRIRSAK NAMERDİZ"

DEM Partili şahıs kayyum olarak atanan Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mehmet Sıddık Akış DEM Parti Hakkari Kayyum Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

 Bipolar adam dehşet saçtı! Eşini boğduktan sonra kendini astı

Bipolar adam dehşet saçtı! Eşini boğduktan sonra kendini astı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

HAFTA SONU HAVA DURUMU 8-9 HAZİRAN | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? #129492 Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? #127873 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi sorgulama Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak? Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl? Işın Karaca kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Işın Karaca biyografisi! Zaha, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Zaha sosyal medya hesabında ne paylaştı? Ali Koç kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Koç kaç yaşında, nereli? Ali Koç biyografisi! 7 HAZİRAN BURÇ YORUMU | Burçları bugün neler bekliyor? AŞK, PARA, SAĞLIK , KARİYER… DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ DETAY! Dilan Polat davası hakimi neden çekildi? Dilan Polat'ın avukatı ne dedi, hakim neden davadan çekildi? Kızılcık Şerbeti izle! #128250 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Resmi Gazete'de Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı atama kararı! Resmi Gazete bugün (7 Haziran) kararları neler?
Gürültü tartışmasında kan aktı! Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü

Gürültü tartışmasında kan aktı! Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü
500

Yorumlar (20)

Jon snow:

Helal olsun sana Hakkari ..

54
396
yanıtYanıtla
Muhammet Atam:

Sonunu bekle bebeğim

yanıt50
yanıt3
Sefa:

Devlete kafa tutanlara SARI TORBA SARI.

yanıt0
yanıt0
HALİS ER:

bu sözlerin cevabını vereceğiz

yanıt1
yanıt0
Umut Yağcı:

Namerdsiniz zaten

329
35
yanıtYanıtla
Mustafa Yağci:

Ver gazı

yanıt10
yanıt30
Cevap :

Sizin kadar olamazlar rahat ol.

yanıt8
yanıt72
Davut Şeyban:

Bİ DENEYİN BAKALIM NELER OLACAK TERÖRİST

176
21
yanıtYanıtla
Enroy25:

HEvallerin canı toma çekmişşşşşşşşşşşş

137
16
yanıtYanıtla
Ömer Can:

güzel ülkem ne hallere geldi arkadaş

91
10
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title