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Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Gözaltına Alındı

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DEM Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. Parti, halk iradesine yenilen iktidarın yine irade gaspına başvurduğunu belirtti. Akış'ın gözaltına alınması ve belediyenin polis zoruyla gasp edilmesi, halkın iradesine yönelik bir tehdit olarak görülüyor. Parti, bu darbeci ve kayyımcı zihniyetin sadece Hakkari'ye değil, bütün Türkiye halkının iradesine yönelik olduğunu belirtti.

Dem Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Politika

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