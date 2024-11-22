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"Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle açılan hakaret davasında 11 yıl 8 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle hakim karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde "Safları sıklaştırın" diyerek partililerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, adliye önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan kalabalık nedeniyle adliye binasına girmekte zorlandı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi bulunuyor.

Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı

DESTEK İSTEMİŞTİ, İSTEDİĞİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız" şeklinde bir mesaj yayınlayarak partililerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, adliye önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan kalabalık nedeniyle Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler adliye binasına girmekte zorlandı.

'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi. Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Ayşe Ateş de kendisine dava sürecinde destek veren Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.

DAVANIN GEREKÇESİ NEYDİ?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini 'Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (42)

Haber YorumlarıBos Hesap:

bu kadar şak şakcıyı nerden buluyorlar ???? iyi para vermişler demekki

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Yorum Beğenme187
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kılıçdaroğlu dik duruşlu biriydi bu yüzden fazla sevilmezdi.

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme192
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Haber YorumlarıMuharrem Akkaya:

Ülkeye faydalı hiç bir eseri olmayan bu adamı kurtarıcı gibi karşılıyorlar. Yazık bunlara üzüldüm.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme99
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Haber YorumlarıGürsel:

Normal bir vatandaş nasıl yargılanıyorsa bunun da aynı şekilde yargılanması lazım herkes tepki gösteriyor O zaman kimse yargılanmasın mı ?devlet hak adalet diyorsunuz bırakın Adalet tecelli etsin.

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme85
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

ermeniler toplanmış

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Sen bu ülke için fazlasiyla temizsin kilictaroglu

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Haber YorumlarıBir kul null:

safları sıkıştıralım mı :))) güldürdü :))))

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme66
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Haber Yorumlarırecep kaya:

SENİ YEDİRTİK YA BİZE DE YAZIKLAR OLSUN KIMALLL

Yorum Beğen67
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Haber Yorumlarıokan:

dede iyi hoşsunda, keşke görevdeyken kamuoyu araştırmalarına kulak asmasaydın ve ADAY OLMASAYDIN!

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıOsman Akman:

Adam koltuk sevdalısı diye etmedikleri laf kalmadı. Şimdi ise coşkulu karşılama yapılıyor, şimdi bende Kılıçdaroğlu gibi soruyorum Neden? Niye? Ne için?

Yorum Beğen62
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