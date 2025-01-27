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Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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