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Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da Buluştu

Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da Buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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