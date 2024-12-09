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Bakan Fidan'dan kritik Suriye görüşmesi

Bakan Fidan'dan kritik Suriye görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'nin siyasi durumu ve insani yardımların ulaştırılması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Bakan Fidan'dan kritik

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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