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Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş

Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda Esad'ın devrilmesine ilişkin konuştu. Doha'da yapılan görüşmeleri değerlendiren Fidan, Esad'ın gidişi sürecinde Rusya ve İran yetkilileri ile yapılan görüşmeleri aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Fidan, Esad rejiminin devrilmesi ve sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Sürecin başından beri içinde oldum. İç savaş 2011'de başladı. Suriye, o dönem iç karışıklıkların tavan yaptığı bir dönem yaşadı. Bu iç savaş hemen yanı başımızda olduğu için refleks geliştirmemiz gerekiyordu. Devletimiz ilk günden beri bu krizi yakından takip etti. Suriye'yi düşünmediğim bir tek mesai günüm olmadı.

"ÇOK KARAMSAR GÜNLER DE YAŞADIK"

Biz sorundan önce de Suriye halkının iyiliğini istiyorduk. Dönem dönem çok karamsar anlarımız oldu. Halep'in düşmesi, İdlib'e çekilmemiz. Terörle mücadele ciddi operasyonlarımız oldu. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı. Türkiye bu süreç içinde terörle mücadeleyi en iyi şekilde yaptı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca insana ev sahipliği yaptık, bu sayı artabilirdi. SMO'nun hakim olduğu bölgelerde 5 milyon kişi yaşıyordu. Bu olmasaydı milyonca insan Türkiye'ye gelirdi. Türk halkı sabırla ev sahipliği yaptığı ama bu yük artabilirdi.

Rejim tükenmek üzereydi. Bizim anlayıp da kondurmak istemediğimiz konu şuydu: halkına temel ihtiyaçlarını götüremiyor, bununla ilgili başlatılan süreçlere rejim arkasını dönmüştü. Bizim meselemiz Esad gitsin değildi, bizim meselemiz istikrarlı bir ülke çıkmasıydı. Rusya ve İran ile devam edilen süreçte biz bunu söyledik. Cumhurbaşkanımız da en yukarı yerden elini uzattı, 'Gel bu krizi çözelim' dedi. Hiçbir şekilde bu konuyu konuşmak istemediler. Türkiye'nin bir şartı yoktu. Türkiye'nin şartı milyonlarca insanı al, onlara evlerini geri ver. Fakat rejim kendi halkını düşman olarak gördüğü için buna yaklaşmadı. Rejim yalnız değildi, Rusya ve İran'ın etkisi altındaydı.

Bu harekat başladığında yapılması gereken konu Rusların İranlılarla konuşulup askeri olarak devreye girmemeleriydi. Ruslar ve İranlılarla Doha'da bir araya geldik. Bir noktadan sonra onlar da telefon ettiler ve o akşam da Esad gitti."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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