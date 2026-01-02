Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve BAE'li mevkidaşları ile görüşü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ile Yemen'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.

Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

