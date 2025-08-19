Hakan Fidan, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları ile telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
