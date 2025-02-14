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Hakan Fidan'dan Münih'te Diplomasi Temposu

Hakan Fidan'dan Münih'te Diplomasi Temposu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Suriye'deki durum, Türkiye-AB ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ve Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmüştü. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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