Hakan Fidan'dan KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümünde Önemli Mesaj

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü mesajında "Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Fidan, "Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.