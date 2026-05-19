HAK-İŞ Genel Başkan Vekil Sert: "Siyonist işgalci İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırı uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir"

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'in insani yardım filosuna saldırısını uluslararası sularda korsanlık olarak nitelendirdi ve protesto eylemleri düzenleneceğini açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, "Siyonist işgalci İsrail'in, içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin ile yardım malzemelerinin bulunduğu sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği bu saldırı, uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, Gazze halkının sesi olmak, insani yardım koridorlarının açılması çağrısını dünyaya duyurmak ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek amacıyla Global Sumud filosu ile yola çıkmıştı. Filo, bugün İsrail güçleri tarafından silahlı saldırıya maruz kalırken filodaki son tekneye de müdahale edildi. Teknede bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan dahil tüm aktivistler İsrail güçlerince alıkonuldu. HAK-İŞ Konfederasyonu, İsrail'in filoya yaptığı saldırıları ve filodaki aktivistleri alıkonmalarını protesto etmek için HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'in Sumud filosuna yapılan saldırıya ilişkin yaptığı konuşmada, "Siyonist işgalci İsrail, uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin bulunduğu Global Sumud Filosuna saldırmış; aralarında Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in de bulunduğu çok sayıda vicdan gönüllüsünü hukuksuz şekilde alıkoymuştur. Bugün burada yalnızca bir yardım filosuna yapılan saldırıyı değil, insanlığın onuruna, vicdana, hukuka ve mazlum halkların yaşama hakkına yönelik gerçekleştirilen organize bir saldırıyı lanetlemek için toplandık" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Vekili Sert, Netanyahu yönetiminin Gazze'de kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında mahkum olduğunu ifade ederek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukanın kaldırılması için dünyaya çağrıda bulunmak ve mazlum Filistin halkının sesi olmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosuna yönelik gerçekleştirilen bu hukuksuz saldırıyı ve müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist işgalci İsrail'in, uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin ile yardım malzemelerinin bulunduğu sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği bu saldırı, açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir" şeklinde konuştu.

Sert, mazlumun yanında durmak bir tercih değil, insanlık borcu olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Büyük HAK-İŞ Teşkilatı, Yönetim Kurulumuz, üye sendikalarımız, teşkilatlarımız ve emekçilerimiz; Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in yanındadır. HAK-İŞ olarak; Filistin halkının haklı mücadelesini savunmaya, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanıncaya, abluka kaldırılıncaya ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'e ve tüm vicdan gönüllülerine selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dualarımızla, mücadelemizle ve dayanışmamızla onların yanındayız. Yaşasın insanlık dayanışması. Yaşasın özgür Filistin mücadelesi. Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet."

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Sert, yarın saat 15.00'de İsrail Büyükelçiliği'nin önünde, Perşembe günü saat 15.00'de ise ABD Büyükelçiliği önünde eylem yapacaklarını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
