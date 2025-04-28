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HAK-İŞ'ten 1 Mayıs Haftası Toplantısı Konya'da Yapıldı

HAK-İŞ'ten 1 Mayıs Haftası Toplantısı Konya'da Yapıldı
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, 1 Mayıs Haftası çerçevesinde Konya'da basın toplantısı düzenledi. Bu yıl 1 Mayıs'ı Rize'de kutlayacaklarını duyuran Çukutli, emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik reformları üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası çerçevesinde Konya'da toplantı düzenledi

KONYA - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, 1 Mayıs Haftası çerçevesinde Konya'da toplantı düzenledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerini Türkiye'nin dört bir yanından 1 hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kamuoyunun gündemine taşıyacak. 1 Mayıs Haftası çerçevesinde, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli'nin başkanlığında Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Çankırı, Isparta, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İl Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile Konya'da basın toplantısı düzenlendi.

"Bu sene 1 Mayıs'ı Rize'de kutlayacağız"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, "Bizler 10 yılı aşkın bir süredir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin çeşitli illerinde kutluyoruz. Bugüne kadar hep farklı illerde kutladık. Konya'da da 2015 yılında kutladığımızı hatırlıyorum. Bu sene 1 Mayıs'ı Rize'de kutlayacağız. Bu sene ama 1 Mayıs Haftası olarak değerlendireceğiz. Bu çerçevede de yönetim kurulu üyeleri olarak bizler 5 ilde çeşitli konularla toplantılar icra ettik" dedi.

Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise emeklilik sistemiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Emeklilik sistemi adil ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşmalıdır. Prim maaş dengesi sağlanmalı, çalışan cezalandırılmamalıdır. Geçici ve mevsimlik çalışanların hakları güvence altına alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Destekleme primleri yeniden düzenlenmeli, karşılığı olmayan primler kaldırılmalıdır. Tüm emeklilere temel yaşam şartlarını karşılayacak düzeyde maaş sağlanmalı, sosyal yardımlar yaygınlaştırılmalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Politika
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