Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Vali Elban'ı ziyaret etti

Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, İzmir Valisi Süleyman Elban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şimşek, Hak-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların İzmir ve bölgede yürüttükleri faaliyetler hakkında Elban'a bilgi verdi. Vali Elban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, Hak-İş İzmir İl Başkanlığı adına Elban'a Ayasofya temalı tablo hediye etti.