HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin davasının neferleri olduklarını söyledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Filistin davasının neferleri olarak bundan sonra da bu mücadelenin tarafı olmaya ve bu konuda gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

HAK-İŞ'in 48. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir otelde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Genel Başkan Arslan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katıldığı toplantının başında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Arslan, HAK-İŞ'in önemli bir işçi örgütü olduğunu belirterek, yurt içi ve dışında üyelerini en iyi şekilde temsil etme mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Arslan, HAK-İŞ'in kuruluşundan bu yana Filistin davasını kendi davası olarak gördüğünü kaydetti.

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Arslan, 6 yıl önce "Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği"ni kurduklarını, sadece işçi örgütlerinden oluşan yeni bir birliğin de temellerini atacaklarını anlattı.

Arslan, Filistin'de yaşananların can yaktığını dile getirerek Konfederasyon olarak, ellerinden geldiği ve güçleri yettiği kadar ilk andan itibaren yaşananların katliam olduğunu dünyayla paylaşmaya çalıştıklarını aktardı.

"Uluslararası örgütler katliam karşısında sessiz kaldı"

Filistin için halen yapılması gereken çok şey olduğunu bildiren Arslan, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası örgütlerin katliam karşısındaki sessizliğinin, hatta katliamı onaylamasının kendileriyle birlikte Filistinlilerde yaralar açtığını ifade etti.

Arslan, Gazze'deki imkanların her gün daha da azaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak bir taraftan çalışmalarımızı yaparken bir taraftan sivil toplum örgütlerini organize edip bir sivil inisiyatifle İsrail'e doğru yola çıkmayı öneriyoruz. Çünkü Mavi Marmara'nın siyonist devlet üzerindeki etkileri, travmaları hala geçmiş değil. Ellerinde bıçak bile olmayan sivil insanların Gazze'ye yürüyüşü, İsrail'i bütün dünyada hem mahkum etmiş hem de çaresiz bırakmıştır. Şimdi o günden daha büyük bir katliamla karşı karşıyayız. O gün sadece ambargo vardı, bugün silahlar, bombalar var ve her türlü vahşet Gazze'de işleniyor, dünya da buna sessiz kalıyor. Başkaları sussa da biz susamayız, başkaları sessiz kalsa da biz kalamayız. Çünkü Filistin bizim davamız. Filistin davasının neferleri olarak bundan sonra da bu mücadelenin tarafı olmaya ve bu konuda gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."

Filistin'de sivilleri öldürenleri lanetleyen Arslan ve toplantıya katılanlar, alkış tutarak Filistin halkıyla dayanışmalarını gösterdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise yaptığı sunumda Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

HAK-İŞ ve Türk Kızılay işbirliği yapacak

Konuşmaların ardından Arslan ve Yılmaz, iki kuruluş arasındaki eğitim, afet, sosyal hizmetler ve kan bağışı konularında yürütülecek ortak faaliyetlere ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.