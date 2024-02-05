Hafize Gaye Erkan hakkında 'İlk kadın cumhurbaşkanı' olacağı iddiası

Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasının ardından yerine Fatih Karahan atanmıştı. Erkan'ın görevden alınma sürecinde ortaya pek çok iddia atılmıştı. Gazeteci Deniz Zeyrek, canlı yayında bir kulis bilgisi paylaştı. Zeyrek, Hafize Gaye Erkan'ın babasının, 'Benim kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak' dediğini iddia etti.

EROL ERKAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

9 Haziran 2023'te göreve gelen Hafize Gaye Erkan'ın ismi yerine babası Erol Erkan konuşulmaya başlanmıştı. Baba Erkan'ın, Büşra Bozkurt isimli çalışanı işten çıkardığı ve kendisine bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddia edilmişti.

"BENİM KIZIM İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, Hafize Gaye Erkan görevden alındı. Gazeteci Deniz Zeyrek, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Zeyrek katıldığı canlı yayınında, Erkan'ın babasının 'Benim kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak' dediğini öne sürdü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, kulis bilgisini aktaran kişinin 'AK Partili bir yönetici' olduğunu söyleyerek; 'Ankara, kendisini parlatmaya çalışan, halkla ilişkiler çalışması yapan bürokratlardan pek hoşlanmaz. Hafize hanımın babası, 'Benim kızım ilk kadın merkez bankası başkanı olduğu gibi ilk kadın cumhurbaşkanı da olacak bu ülkede' diye sağda solda konuşuyormuş." ifadelerini kullandı.