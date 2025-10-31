Gürsel Tekin: Toplumsal Barış İçin Kapsamlı Af Şart

ADİL Yaşam Derneği üyeleri CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Burada konuşan Tekin, " Türkiye'nin acil bir toplumsal barışa ihtiyacı var. Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ancak 86 milyon vatandaşımızın huzur içinde yaşayacağı bir toplumsal barış da şart. Gerçek anlamda bir toplumsal barış sağlanacaksa, kapsamlı bir affa ihtiyaç vardır" dedi.

Adil Yaşam Derneği üyesi bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret ederek 'genel af' taleplerine destek istedi. Toplantının ardından Gürsel Tekin ve grup üyeleri gökyüzüne beyaz güvercin uçurdu.

'KAPSAMLI BİR AFFA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bir hazırlığın olduğunu biliyoruz. Ancak bu hazırlığın kapsamının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kapsamın mutlaka geniş tutulması gerektiğine inanıyoruz. Eğer bir toplumsal barış sağlanacaksa, önümüzdeki günlerde genel af olmasa da çok kapsamlı bir affa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, sivil toplum örgütü temsilcilerini TBMM Başkanı ile görüştüreceğim" dedi.

'TOPLUMSAL MÜCADELENİN HER ALANINDA YER ALAN BİR CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM'

Tekin, sadece CHP İstanbul İl Başkanı olarak değil, aynı zamanda Adil Yaşam Derneği, Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, Kayıp Çocuklar Derneği ve Kentsel Dönüşüm Mağdurları Derneği üyesi olduğunu belirterek, "Yıllardır toplumsal mücadelenin her alanında yer alan bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde dolu olması, insan haklarına uygun olmayan uygulamalar ve nöbetleşe yatmalar kabul edilemez bir durumdur. Arkadaşlarımız uzun süredir mücadele ediyor. Biz de gerek bakanlıkla gerekse diğer siyasi partilerle temas kurulması için elimizden geleni yaptık. Ancak ne yazık ki sayın bakanla görüşemedik. Oysa bu acıların içinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın temsilcileriyle bir araya gelmemek, çözüm için büyük bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BARIŞ SAĞLANACAKSA, KAPSAMLI BİR AFFA İHTİYAÇ VARDIR'

Toplumsal barışın önemine vurgu yapan Tekin, "Türkiye'nin acil bir toplumsal barışa ihtiyacı var. Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ancak 86 milyon vatandaşımızın huzur içinde yaşayacağı bir toplumsal barış da şart. Son yıllarda en çok yapılan iki şey cezaevi ve icra dairesi inşası oldu. Bu durum, toplumsal barışın bozulduğunu gösteriyor. Eğer çokça cezaevi ve icra dairesine ihtiyaç duyuluyorsa bu, tehlikeli bir göstergedir. Önümüzdeki günlerde sayın bakan, yetkililer ve TBMM Başkanı Sayın Kurtulmuş ile temas halinde olacağım ve sizleri görüştüreceğim. Hazırlığı süren düzenlemenin kapsamı geniş tutulmalı. Gerçek anlamda bir toplumsal barış sağlanacaksa, kapsamlı bir affa ihtiyaç vardır. Umut ederim ki kısa sürede, hazırlanmakta olan bu toplumsal barış veya çözüm süreciyle ilgili hukuki düzenleme kapsamlı şekilde ele alınır. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, eski milletvekili ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

'GENEL AFFI SAVUNUYORUZ'

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu ise "Türkiye'de adli mahkumları savunan bir derneğiz. Amacımız, adaletin tesis edilmesi için mücadele vermek. Şu anda genel affı savunuyoruz; ancak bu, altı boş bir talep değildir. Biz 'suç işleyen affedilsin' demiyoruz. Suç varsa ceza da olmalı; ancak bu ceza ıslah edici ve adaletli olmalıdır" ifadelerini kullandı.