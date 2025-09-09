Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın sizin de olur

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, hakkında ortaya atılan mal varlığı iddialarıyla ilgili konuştu. 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu öne sürülen Tekin'e canlı yayında "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusu yöneltildi.

"KISKANMAYIN SİZİN DE OLUR"

Tv100 canlı yayınına telefonla programa bağlanan Tekin soruya "Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık, bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla... Kıskanmayın bir gün sizin de olur" sözleriyle yanıt verdi.

TEKİN'İN SİYASİ VE EKONOMİK GEÇMİŞİ

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964'te Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu ve ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini tamamlayamadı. 1980'lerde İstanbul'a taşınarak garsonluk gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra siyasete adım attı. CHP'de uzun yıllar boyunca Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Sekreterlik gibi önemli görevlerde bulundu. Tekin'in mal varlığının, milletvekilliği ve siyasi kariyeri boyunca elde ettiği gelirlerle şekillendiği düşünülüyor. Ancak, resmi beyanlar dışında servetine dair net bir rakam veya ek varlık bilgisi kamuoyuyla paylaşılmadı.