Gürsel Tekin'in binaya giriş için hazırladığı 'izin' listesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına giriş 'izni verdiği' 31 kişilik liste ortaya çıktı. Listeyi kamuoyu ile paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına girmesine "izin verdiği" 31 kişilik listeyi polislere teslim etti. Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girişi yasaklandı.
"KAYYUMSUN BÖYLE BİR YETKİN YOK"
Listeyi eleştiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok" dedi.
İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla verilen 31 kişilik "izin listesi":
- Serkan UZUN
- İsmail Atakan ALTUN
- Ömer KUTLU
- Cevher SÖNMEZ
- Cihan SARITUNÇ
- Taner BOZKAYA
- Eyüp YILMAZ
- Koray GÖBEL
- Ahmet NURSOY
- Kurtuluş UYGUR
- Alim ŞAHİN
- Emin KAN
- Serdar FIRAT
- Kamil YILMAZ
- Doğukan KILIÇ
- Servet Mirhan İŞÇİMEN
- Mehmet ŞILDIR
- Selçuk NARSAP
- Ömer KAYA
- Turan ÖZDEMİR
- Abdulkadir SEZGİN
- Özgür ÇELİK
- Cüneyt ÇOBANLAR
- Süleyman BAYRAKTUTAN
- Duran ACAR
- Atakan DEMİRCİ
- Mithat ŞAHİN
- Zeynel KIZILKAYA
- Mustafa AYDEMİR
- Nadir ARSLAN
- Tolga ÇOBANOĞLU
NE OLMUŞTU?
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin, Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanmıştı.
Tekin dün (8 Eylül) CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi, polisler eşliğinde il binasına girdi. İki gündür polis ablukasında olan il başkanlığı binası CHP tarafından kapatıldı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.