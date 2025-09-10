Gürsel Tekin'in binaya giriş için hazırladığı 'izin' listesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına girmesine "izin verdiği" 31 kişilik listeyi polislere teslim etti. Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girişi yasaklandı.

"KAYYUMSUN BÖYLE BİR YETKİN YOK"

Listeyi eleştiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok" dedi.

İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla verilen 31 kişilik "izin listesi":

Serkan UZUN

İsmail Atakan ALTUN

Ömer KUTLU

Cevher SÖNMEZ

Cihan SARITUNÇ

Taner BOZKAYA

Eyüp YILMAZ

Koray GÖBEL

Ahmet NURSOY

Kurtuluş UYGUR

Alim ŞAHİN

Emin KAN

Serdar FIRAT

Kamil YILMAZ

Doğukan KILIÇ

Servet Mirhan İŞÇİMEN

Mehmet ŞILDIR

Selçuk NARSAP

Ömer KAYA

Turan ÖZDEMİR

Abdulkadir SEZGİN

Özgür ÇELİK

Cüneyt ÇOBANLAR

Süleyman BAYRAKTUTAN

Duran ACAR

Atakan DEMİRCİ

Mithat ŞAHİN

Zeynel KIZILKAYA

Mustafa AYDEMİR

Nadir ARSLAN

Tolga ÇOBANOĞLU

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin, Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanmıştı.

Tekin dün (8 Eylül) CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi, polisler eşliğinde il binasına girdi. İki gündür polis ablukasında olan il başkanlığı binası CHP tarafından kapatıldı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.