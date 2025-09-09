Gürsel Tekin'den TV100'e Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur'

CHP İstanbul İl Yönetimi başkanlığına 'Çağrı Heyeti'nde atanan Gürsel Tekin tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Mal varlığı hakkında sorulan soruya çok konuşulacak bir cevap veren Tekin, "Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 17 villa, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor" dedi.

Tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına Çağrı Heyeti olarak İstanbul İl Yönetimi Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin telefonla bağlandı.

'Kayyum' olarak eleştirilen Tekin, telefon bağlantısında şunları ifade etti:

"7 gündür ben ve heyetteki arkadaşlarımız çok uğraştık, çok çaba sarf ettik bu noktaya gelmemesi açısından ama olmadı. Ben arkadaşlarıma ilk günden itibaren gidelim, kucaklaşalım dedim. Kayyum Esenyurt'ta gitti, Kayyum Şişli'ye gitti.

50 yıllık CHP'lilere bu kadar sert davranmaları, yok saymaları gerçekten beni üzdü. Neticede böyle oldu. Olmaması için çabalarımız oldu.

CHP'lilerin direnci yok. Yani şu anda sizlerin tanıdığınız CHP İstanbul'da köklü, tabandan gelmiş, ilçe başkanları, il başkanları, il yöneticileri bizleri tanıyan herkes bu süreçte bizim ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Çünkü biz bu sürecin bir tarafı değiliz. Bu süreç bir buçuk iki yıl önceki hukuk bir mücadelesi.

"AĞIR LAFLAR SÖYLERSENİZ YARIN BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE BAKAMAZSINIZ"

Günün sonunda öyle bir noktaya geldik ki hatta ben o gün il kongresinde hiç de konuşmak istemiyordum. Arkadaşlarımızın birbirlerine, kameraların karşısında ağır sözleri beni çok incittiği için çıktım. Her iki tarafa da dedim ki bakın, elbette düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ama birbirinize bu kadar ağır laflar söylerseniz yarın birbirinizin yüzüne bakamazsınız.

"MUTLAKA BİR GÜN HESABI SORULACAK"

Yapmayın bir abiniz olarak sizi uyarıyorum dedim. Sonuçta karar çıktı. Kararın çıkışıyla beraber taraf olanlar yani CHP'nin davayı açan taraflar bir çağrı heyeti istendiği söylendi, önermişler. İmar çetesi diyen aynı televizyon bizi canavar olarak gösteriyor. Sebebi biz değiliz, tarafı değiliz. Ortada bir sorun var. Biz de bu sorunu bir an evvel çözülsün diye mücadele ediyoruz. Hepsi bu. Yani herhangi bir CHP'li arkadaşım çıkıp bize neler söylediler ama şunu da söyleyeyim: Sayın Balbay'da siz de beni çok iyi tanırsınız. Ben hayatımda düşmanımın çocuklarına -çok şükür düşmanım yok- eşine, ailesine asla dil uzatmam. O bir kahpeliktir ama son bir haftada gerek kuruldaki arkadaşlarımızın namusları, haysiyetleri, anaları, babaları ölüleri dirileri kalmadı. Bunun mutlaka bir gün hesabı sorulacak.

"BİZ CHPLİLER KOL KOLA GİRMESİNİ DE BİLİRİZ"

Kimse kusura bakmasın. Biz doğarken kefenimizi giydik de geldik. Burada partimizin, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti, nasıl muhafaza edebiliriz mücadelesi veriyoruz. Biz CHP'liler birbirimizle kavga ederiz ama çok şükür günü geldiği zaman kol kola girmesini de biliriz"

"MİLLETVEKİLİ GİZLİ KAMERAYLA ÇEKMİŞ"

Murat Kelkitlioğlu Tekin'e, "Siz orada açıklama yaparken çok ciddi bir tepki vardı hatta kafanıza şu şişesi attı. Kim bunlar?" diye sordu.

Tekin, soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Demokratik tepkiler olur. Ben onlara hiç incinmiyorum. Bir kısım genç arkadaşlarımız ben de tanımıyorum. Mesela bugün bir milletvekili arkadaşım geldi. Ben CHP'nin çocuklarını bile tanırım, o milletvekili arkadaşımı tanımadım. O da gizli kamera çekmiş. Yani konuşma yapıyoruz sayın genel başkan yardımcılarıyla milletvekili de gizli kamerayla çekmiş. Biz CHP'ler bir an önce geleneklerimize dönmek zorundayız. Oradaki arkadaşlarımız tepkilerini gösterebilir. Benim derdim neden mahkeme koridorlarına düştük?"

İÇERİDE NE OLDU?

Kelkitlioğlu, "İl binasının içine girdiniz. Sayın Özgür Çelik de oradaydı bildiğim kadarıyla. Siz girdiniz. Yüksek ihtimalle karşı karşıya geldiniz" diye soruya devam ederken; Tekin, Çelik ile karşı karşıya gelmediklerini açıkladı. Kelkitoğlu "İçeride ne olduğu anlatır mısınız?" diye sorusunu tamamladı.

Tekin şöyle yanıt verdi:

"Ben hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Bakın arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilirler o bina hepimize yeter. Bugün Sayın Genel Başkanımız orayı ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Sayın Genel Başkanımıza yeter. İki katı da Sayın Genel Başkanımıza tahsis ederiz. Hepimiz bir arada çalışırız.

Bakın bugün İzmir'de bir olay yaşandı. İki tane polisimiz şehit oldu. Bu kaltiamı yapan 16 yaşındaki bir çocuk. Büykü olasılıkla son 10 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda tahmin ediyorum uyuşturucu bağımlısı olabilir. Çünkü istisnasız her gün uyuşturucu bağımlılarının yaratmış olduğu sorunları çok iyi biliyorum. Onun için Türkiye'nin bir an önce gerçek gündemine dönelim. Türkiye'de sürekli CHP tertemiz bir partidir. CHP bugün de var, yarın da olacak bin yıllar da olacak. Yarın da bizim kuruluş yıl dönümümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Özgür Bey ve birkaç arkadaşımız beşinci kattalar. Bir sıkıntımız yok"

"HER İNSAN BU KADAR PSİKOLOJİK BASKIYA DAYANAMAYABİLİR"

Sinan Burhan, "İki tane arkadaşınız heyetten çekildi. Bunlara yönelik bir baskı mı oldu? Yoksa biz hata yaptık da çekildik dediler?" diye sordu.

Tekin soruya, "Ben tarihimizde böyle bir şey görmedim. O arkadaşımıza da hangi baskıların olduğunu biliyorum. Hiç önemli değildir. Elbette her insan bu kadar psikolojik baskıya dayanamayabilir. O kişi arkadaşımızda bizim yoldaşlarımızdır."

Sinan Burhan ayrıca, "Sizi çok sayıda mevcut milletvekillerinin, belediye başkanlarının hatta mevcut il başkanlarının aradığı ifade ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?" diye sordu.

Gürsel Tekin soruya şu şekilde yanıt verdi: "Onlar benim yoldaşlarım. Arama sebepleri eski yeni yönetim çatışması konusunda büyük rahatsızlıklar duyuyor"

Erdoğan Aktaş "Sinan Özçağdaş bugün sizin için 'Aparat' dedi" diyerek yanıt bekledi. Tekin, "Ben yine onlara cevap vermeyeceğim. Onlar benim eski ilçe başkanımdır. Arkadaşlarımız öfkelendiklerinde söylediklerini bilmiyor olabilirler ama gün öfke günü değil"

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Kelkitlioğlu, "Siz Sayın Özgür Özel ile görüşmeden Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmem diyorsunuz" diye sordu.

Tekin soruyu şu şekilde yanıtladı: "Hayır geçen hafta için dedim. Her iki liderimle görüşürüm çok vaktimiz olmadı ama önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğu'yla da temasımız olacak"

"KISKANMAYIN BİR GÜN SİZİN DE OLUR"

Erdoğan Aktaşı'ın mal beyanı hakkında sorduğu "Gerçekten bu kadar zengin misiniz?" sorusuna Tekin şu şekilde yanıt verdi:

"Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla."

"MUTLAK BUTLAN KARARI İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?"

"Mutlak Butlan kararı İstanbul'u etkiler mi? Karar çıkarsa CHP'nin yeni yol haritası ne olur, çıkmazsa da ne olur İstanbul'un durumu?" diye soran Sinan Burhan'a Tekin şu şekilde yanıt verdi:

"Ben orayla ilgili değilim. Umut edelim ki sorunsuz biter çünkü CHP'nin bir an önce yargı kıskacından çıkması lazım. Ben bir şey söyleyemem çünkü hukukçu değilim. CHP iki cihan bir araya gelse bölünemez"

"KILIÇDAROĞLU 8 İLÇEDE HANGİSİNİ İSTİYORSAN BELEDİYE BAŞKANI OL' DEDİ"

Öte yandan Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu 8 ilçede hangisini istiyorsan belediye başkanı ol" dediğini ifade etti.