Gürsel Tekin'den sürpriz karar! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edecek

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, parti yönetiminin kendisinden istediği savunmayla ilgili "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım" dedi. Tekin ayrıca sürpriz bir hamle yaparak CHP lideri Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edeceğini duyurdu.

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Partiden ihraç edildiği duyurulan ve 15 gün içinde savunma yapması istenen Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım" dedi.

"EN KISA SÜREDE RANDEVU TALEP EDECEĞİM"

Tekin, krizin çözümüne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirten Tekin, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "En kısa sürede randevu talep edeceğim. Tabii ki görüşürüm, niye görüşmeyeyim, benim genel başkanım. Kemal Bey'le de Ankara'ya gittiğimde randevu isteyeceğim, görüşeceğim" sözleriyle iki liderle diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

PARTİ İÇİNDE İTİRAZLAR

CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına sert tepki göstererek hukuki ve siyasi itiraz sürecini başlatmıştı. Parti yönetimi, Tekin'in kayyum atanmasını "siyasi bir müdahale" olarak nitelendirirken, Tekin'in bir gün önce CHP üyelik aidatını yatırdığı iddiası tartışmaları alevlendirmişti. Tekin ise partiden ihraç edildiği yönündeki kararın usulsüz olduğunu savunarak, "Ben CHP'liyim" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Millet kirasını nasıl ödeyeceğini, çocuğunu nasıl okutup yetiştireceğini, nasıl karnını doyuracağını düşünüyor bunlar koltuğunu düşünüyor, ne koltukmuş arkadaş bu siyasetçileri mezara koltuklarıyla gömmek lazım.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

ben ömrümde böyle sirkeleme görmedim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

akp nintek partili döneme dönme çabaları. başta rezil CHP olmak üzere IP dem Zafer partisi....vb. partileri Bizans oyunlarıyla bitirip tek başına iktidar olmaya çalışıyor. halktan artık oy alamayacağını biliyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
4 uygulamaya aynı bildirim gitti, ünlü marka ve kurumlar hacklendi

Gelen mesaj kafaları karıştırdı! O uygulamalar hacklendi mi?
