Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 3 bin 809 sayfalık İBB iddianamesinde yer alan bir detaya ateş püskürdü. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç örgütünün elde ettiği suç gelirleriyle satın alındığı iddiasına sert çıkan Tekin "Bu bina, CHP'lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç örgütünün elde ettiği gelirlerle satın alındığı iddia edildi.
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 24 milyon 800 bin TL'lik bedelinin CHP Genel Merkezi tarafından banka kanalıyla gönderildiği ve kalan tutarın 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasıyla tamamlandığı belirtildi.
  • İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin suç gelirlerini aklama suçundan cezalandırılmaları ve binanın müsaderesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç örgütünün elde ettiği suç gelirleriyle satın alındığı iddia edildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise İBB iddianamesinde yer alan bu detaya sert tepki gösterdi. X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tekin "Bu bina, CHP'lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"İDDİANAMEDE ASILSIZ İDDİALAR YER ALMIŞTIR"

Gürsel Tekin'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar yer almıştır.

Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL'lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle alınmış; eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.

"PARTİMİZİN ONURUNA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Bu bina, CHP'lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz.

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 1 Ağustos 2019'da devralındığı, 5 Kasım 2019'da Seas Besicilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne, sonrasında ise 11 Aralık 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine devredildiği kaydedildi. İddianamede, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün sistematik isleyişi dahilinde elde ettiği suç gelirleri ile Sarıyer'deki nitelikli taşınmazı Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine geçirerek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir. Yine söz konusu binanın tadilat işlemlerinin de etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt yöneticisi şüpheli Adem Soytekin tarafından örgütün temin ettiği suç gelirleri ile (Mustafa Keleş'ten rüşvet olarak temin edilen 3 daire) yapıldığı, soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadeler, banka hareketleri ve tapu devirlerinden anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Suça konu binanın İmamoğlu suç örgütünün elde ettiği haksız kazanımlar ile satın alındığı hususunda bir şüphe bulunmadığı ve satın alma sürecini ise olay tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Başkan adayı olan ve sonrasında da belediye başkanı seçilen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği tespit edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "kasası" olarak birçok ifadede yer bulan şüpheli Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiğinin görüldüğü anlatıldı. Aynı görüntülerde 2020 yılı itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan şüpheli Mustafa Can Poyraz'ın da olduğu iddianamede belirtildi.

"İRTİKAP VEYA RÜŞVET YOLUYLA TEMİN EDİLEN SUÇ GELİRLERİ"

İddianamede, "Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerde, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş¸ Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin farklı kaynaklardan temin ettiği paralarla satın alındığına ilişkin beyanlar ile bir kısım müteahhitlerin irtikap veya rüşvet yoluyla temin edilen suç gelirlerinin olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının suç gelirleri ile parti tüzel kişiliği adına satın alınarak, suç gelirlerinin aklandığı" değerlendirmesine yer verildi. Şüpheli Mustafa Keleş'ten rüşvet olarak temin edilen dairelerin şüpheli Adem Soytekin tarafından bu binanın tadilatının finansı için de kullanıldığı kaydedilen iddianamede, bu sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi, yönlendirmesi ve parti organlarının onayıyla örgütün amaçlarından olan Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirme amacıyla sistematik biçimde yürütüldüğü belirtildi.

CEZA VE MÜSADERE TALEBİ

Sarıyer'deki yeri örgüt faaliyetleri çerçevesinde sistematik olarak elde ettikleri suç gelirlerini aklamak amacıyla parti tüzel kişiliği adına devralınması talimatını veren örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, suç gelirlerini temin eden ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren örgüt yöneticisi Fatih Keleş ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren şüpheliler Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın "suç gelirlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer'deki aklama işlemine konu mal varlıklarının müsaderesine karar verilmesinin gerektiği kaydedildi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadık:

Kapatılsın bu Hırsızlar Partisi

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

tamm olim biz ne.alirsak devlet belgesini tapusunu istiyor. sizde açıklayın. sokun milletin gözüne o zaman iftira deyin. bi tane doğru işiniz mi var. buda kendini chp ye hazırlıyor taklacı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
