Gürsel Tekin'den kurultay gününe girerken Özel'e mesaj: Nevrim döndü

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partisinin yarın yapılacak Olağanüstü Kurultayı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜR ÇELİK'İN BENİ KARŞILAMASI KONUSUNDA ANLAŞMIŞTIK"

Katıldığı bir canlı yayında programında konuşan Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik'in kendisini karşılaması konusunda anlaştıklarını ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiğini öne sürdü. Tekin, "Sevgili il başkanımız Özgür Çelik şöyle bir açıklama yapacaktı: "Yarın bizim partimizin kuruluş yıldönümü. Çarşamba günü Gürsel abimizi kapıda karşılayacağız" diyecekti. Burada mutabık kaldık. Olmadı. Oraya girmek istemiyorum. 7 gün canhıraş mücadele ettik. Çünkü biz bir ailenin neferleriyiz. Kol kola vereceğiz sıkıntı varsa elbirliğiyle çözeceğiz." diye konuştu.

"BİZ KAYYUM DEĞİLİZ ÇAĞRI HEYETİYİZ"

Tekin, kendisinin başını çektiği heyetin 'kayyum değil, çağrı heyeti' olduğunu savundu. Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Takdir beklerken 3. günden sonra olağanüstü duruma döndü. İftiralar, yalanlar, aklınıza gelebilecek ne varsa söylendi. Söylediklerinizin biri doğruysa özür dileyeceğim. Bu kadar naif davranışımız nasıl infaza dönüştü? Davanın tarafları CHP'li yöneticiler. Tartışmalar 1,5 yıldır vardı, özellikle son 8 ayda parti yöneticileri buna müdahale etmedi. Günün sonunda iptal için başvuran kişiler tarafsız isim listesi bildirdi. Biz bunu kabul etmesek kayyum gelirdi. Biz kayyum değiliz çağrı heyetiyiz."

"BU ZATLARA GÖSTERMEDİĞİNİZ KABADAYILIĞI BANA MI GÖSTERİYORSUNUZ?"

CHP'de belediyelere yönelik 'yolsuzluk' soruşturmalarının sorulması üzerine Tekin, şunları söyledi: "Sayın Sözen (Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen) döneminde minik bir İSKİ olayı oldu. Sayın Sözen suç duyurusunda bulundu ama bizim mahalledekiler infaz etti. Bizim mahallede 'gazeteciyim" diyenler Sözen'i infaz ettiler. Yine bir bakanımızın babasının cenazesinde çelenk bakanlıktan ödendiği için istifa etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın eskiden dedikoduya bile tahammül edemezlerdi. Dosyaya yansıyanlara bakıyoruz yalan yanlış da olsa parti yöneticilerinin dava açması gerekiyor. Açmayınca ne diyeceğim? Bu zatlara göstermediğiniz kabadayılığı bana mı gösteriyorsunuz? Kim size bu yalan haberleri yaptırıyor?"

ÖZEL'İN 'İHRAÇ' AÇIKLAMASINA YANIT: CHP BENİ DEĞİL, İTİRAFÇILARI ATSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinin ihraç edildiği yönündeki açıklamasında ilişkin de konuşan Tekin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sayın Genel Başkanı çok severim. Uzun süre mesaimiz oldu. Sayın Genel Başkan televizyona çıktı 'onu attım' dedi. CHP'yi benim kalbimden kimse atamaz. Nevrim döndü. Siz atamazsınız beni. Ben beklerdim ki sayın Genel Başkanımızdan, şu anda 305 arkadaşımız tutuklu. İçinde il başkanlarımız var, parti meclis üyelerimiz var, bir sürü parti yöneticileri var. Tutuklu olmalarının sebebi 73 tane itirafçı var. Sonra bir döndüm, bunların 24'ü CHP üyesi. Şimdi el insaf edin. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olmuş bu itirafçılarla ilgili bir dava yok. CHP beni değil, itirafçıları atsın."

"ANCAK MAHKEME SONA ERDİREBİLİR"

Tekin, "Kongre düzenlenirse kongrede sizin göreviniz sona ermiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR MU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna Tekin "Hiç bu konuları konuşmuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu çok psikolojik baskıya maruz kaldı. Ben ne Muharrem İnce'yim ne de Kemal Kılıçdaroğlu. Beni kimse sindiremez. Kılıçdaroğlu siyaseten elbette eleştirilebilir." cevabını verdi.