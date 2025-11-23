Haberler

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi. Tekin, "Şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak" dedi.

  • Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını resmi X hesabından destekledi.
  • Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katıldığını belirtti ve CHP'nin iftiralar, kumpaslar ve yolsuzlukla anılan yapılanmalardan arınması gerektiğini ifade etti.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin rüşvetler, yolsuzluklar ve iftiralarla anılamayacağını, derhal arınması gerektiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"KEMAL BEY'E KARŞI AYNI CÜRETİ ASLA GÖSTEREMEZSİNİZ"

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı üzerinden 'ihraç' gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin: Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey'e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz. Bu partinin genel başkanları dâhil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır. Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP'nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNE KATILIYORUM"

Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katılıyorum: Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP'nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

"ÇOBAN ATEŞİ ÇOKTAN YAKILDI"

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP'yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir."

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHakan Taş:

İki AKP trolu

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme38
Yanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

istanbul belediyesi varken kim silker kayyum makamını

9
18
Haber YorumlarıHHA:

Bi düşün şu memleketin yakasından be yetti artık ülkenin 20 yılını iktidarla beraber sizin gibi chp liler yedi bence sizde iktidar gibi projenin bir parçasısınız

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme32
Yanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

o zaman Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a düzenlenen bir kaset komplosu ile nasıl chp nin başına geldiğini de açıklayın

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
Yanıtla
Haber YorumlarıBenekonomistim:

Bunlar hain yıllardır boşa oyaladılar

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
Yanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
