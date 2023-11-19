Gürkan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İş İnsanı Tahsin Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen İstişare Toplantısında siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başkan Gürkan İstişare Toplantısında Malatya'nın geleceğinin ortak akılla, istişare kültürü, birlik ve beraberlik ile inşa edileceğine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, "Şehrimizin ayağa kalkmasının tek yolu birlik ve beraberliktir. Dirlik, düzen ve dayanışmadır" dedi.

Programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı yatırım ve hizmetlere de değinen Başkan Gürkan, "İstişare toplantımızın ev sahibi İş İnsanı Tahsin Yılmaz, böyle bir toplantı icra ettiler. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Şehrimiz 6 Şubat'ta büyük bir felaket geçirdi. Kıyametin provasını yaşadık. 100 yılın felaketi deniliyor ama 1000 yılın felaketini yaşadık. O nedenle şehrimizin ayağa kalkması lazım. Şehrimizin ayağa kalkmasının tek yolu da birlik ve beraberliktir. Dirlik, düzen ve dayanışmadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, şehrimize teşrif ettiler. Birkaç yatırım alanını gezme imkanımız oldu. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Depo, Kuzey Kuşak Yolunu inceledik ve oradan da asfalt plentleri ve beton santrallerinin açılışına katıldık. Sadece bu yatırımları gördüğünde, 'Bu ancak Allah'ın bereketi kavramı ile ifade edilebilir' dedi.

Malatya'nın yerinde dönüşümünü gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydeden Gürkan, " Şehrimizde 40 yıldan beri 'Kuzey Çevre Yolu, kuşak yolları, alternatif yollar, modern kayısı pazarı, kütüphane, büyük parklar' yok deniliyordu. Şehrimizde doğuda kanalizasyon Bulgurlu'ya batıda ise Beyler Deresi'ne akıyordu. Vagon Fabrikası atıl durumdaydı. Ha keza Yimpaş aynı şekildeydi. Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yollar, yeşil alan, çevre düzenlemeleri, parklar, hizmet binaları, spor tesisleri kısaca her alanda çalışmalar yapıldı. Bu Cenabı Allah'ın bizlere yardımıdır. 20 senedir belediye başkanıyım, bizim yaptığımız imar uygulamalarında, istimlaklarımızda ve kamulaştırmalarımızda mutazarrır olan kimse yoktur. Dolayısıyla işinizde hasbi olursanız, işleriniz Cenabı Allah'ın izniyle yolunda gider. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız ve oda başkanlarımız burada, esnaflarımıza yapılan geçişi iş yerleri Büyükşehir Belediyesine ait olan yerlerde yapılıyor. Demirci, kalaycı, telefoncu, tekstilci, kuyumcu, ayakkabıcı, kasapçı, balıkçı ve diğer esnaflarımıza iş yerleri yapıldı. İşler kolay bir hadise değildir. Tabii ki depremin beraberinde getirdiği birtakım sorunlar var ama sorunları en aza indirgemek için çalışıyoruz. Allah'ın izni ile şehrin yerinde dönüşümünü de gerçekleştireceğiz. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Allah bize hasbiliği nasip etsin. Memleketimizin, istikbali aydınlık olsun. Şehrimizi mazisine layık istikbaline hazırlamak için el birliğiyle gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında Malatya'yı tekrardan ayağa kaldırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Değerli arkadaşlar, bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehrin sahipleriyiz. Bizim de şehrimizi ayağa kaldırma gibi bir görevimiz var. Bizim hep birlikte el ele vererek, şehrimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar ve hizmetler ortadadır. Ama önemli olan 6 Şubat'tan sonra şehrimizi tekrardan güzel günlerine getirmektir. Öncelikle hemşerilerimizin oturacağı kalıcı konutlarını ve esnafımızın ticaretlerini yapacakları kalıcı dükkanlarını bir an evvel yapmamız lazım. Onun için harekete geçtik kalıcı konutlarımızın ve dükkanlarımızın temelleri atıldı ve yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. Bu şehir hepimizin dolayısıyla şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA