Gürhan Albayrak, Kemal Unakıtan'ı Vefatının 9. Yılında Andı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ı vefatının 9. yılında andı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Eskişehir'in 'Kemal Abi'si, şehrimizin hafızasında iz bırakan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiş bir isimdi. AK Parti hükümetlerimizde Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili olarak ülkemize, şehrimize ve Eskişehirspor'umuza unutulmaz katkılar sunan kıymetli büyüğümüz merhum Kemal Unakıtan'ı, vefatının 9. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Eskişehir'e duyduğu sevdayı her adımında hissettirdi. Onu unutmak mümkün mü? Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelere yer verdi.

Paylaşımda, Kemal Unakıtan'ın Eskişehir'e ve Eskişehirspor'a olan bağlılığını simgeleyen fotoğraflardan oluşan özel bir video yer aldı.