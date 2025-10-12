Haberler

Gürhan Albayrak, Kemal Unakıtan'ı Vefatının 9. Yılında Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ı vefatının 9. yılında sosyal medya hesabından anarak, onun Eskişehir'e olan katkılarını ve sevgisini dile getirdi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ı vefatının 9. yılında andı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Eskişehir'in 'Kemal Abi'si, şehrimizin hafızasında iz bırakan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiş bir isimdi. AK Parti hükümetlerimizde Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili olarak ülkemize, şehrimize ve Eskişehirspor'umuza unutulmaz katkılar sunan kıymetli büyüğümüz merhum Kemal Unakıtan'ı, vefatının 9. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Eskişehir'e duyduğu sevdayı her adımında hissettirdi. Onu unutmak mümkün mü? Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelere yer verdi.

Paylaşımda, Kemal Unakıtan'ın Eskişehir'e ve Eskişehirspor'a olan bağlılığını simgeleyen fotoğraflardan oluşan özel bir video yer aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.