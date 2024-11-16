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Gürcistan Seçimlerinde Olaylı Anlar: MSK Başkanı Boya Saldırısına Uğradı

Gürcistan Seçimlerinde Olaylı Anlar: MSK Başkanı Boya Saldırısına Uğradı
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Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, muhalefet tarafından boyalı saldırıya uğradı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, seçimde yüzde 53.93 oy alarak 89 sandalye kazandı, ancak muhalefet seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Giorgi Kalandarişvili, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze'nin boyalı saldırısına uğradı.

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Giorgi Kalandarişvili, 26 Ekim'den yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayacağı toplantıda muhalefetin boya saldırısının hedefi oldu. Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze, sonuçlar açıklanmadan önce MSK Başkanı Kalandarişvili'ye yaklaşarak "Sen kara bir lekesin" deyip siyah boya fırlattı. Olayın ardından tansiyon yükselirken, Kirtadze salondan çıkarıldı. Toplantıya ara verildi. Kalandarişvili daha sonra sol gözü bantlı halde toplantıya katılarak seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin protokolü imzaladı. Kalandarişvili, partilere ve seçilen milletvekillerine tebriklerini ileterek başarılar diledi.

Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oyla 89 sandalye kazandı

MSK'nin kesin sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy alarak parlamentoda 89 sandalye kazandı. Değişim İçin Koalisyon yüzde 11.03 oyla 19 sandalye, Birleşik Ulusal Hareket yüzde 10.17 oy oranıyla 16 sandalye, Güçlü Gürcistan Koalisyonu yüzde 8.81 oyla 14 sandalye, Gürcistan İçin Gakharia yüzde 7.78 oyla 12 sandalye elde etti.

Muhalefet seçim sonuçlarını tanımamıştı

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimlerde üst üste 4. zaferini elde ederken, Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili seçimin ertesi gün yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi" ifadelerini kullanmıştı. Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş, yeniden seçim talebinde bulunmuştu. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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