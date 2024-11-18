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Gürcistan'da Yeni Kabine İçin Güven Oylaması 25 Kasım'da

Gürcistan'da Yeni Kabine İçin Güven Oylaması 25 Kasım'da
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesine rağmen yeni hükümet için güven oylamasının 25 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Ülke genelindeki protestolar sürerken, muhalefet seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, muhalefetin parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmemesine ve protestolara rağmen 25 Kasım'da yeni kabine için güven oylaması yapılacağını İfade etti.

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinde kabineyi toplayan Başbakan İrakli Kobakhidze, yeni hükümetin güvenoyu alması için 25 Kasım'da parlamentoya sunulacağını ifade etti. Tüm bakanlıklara hükümet programının detaylarını netleştirmeleri için talimat verdiğini belirten Kobakhidze, "Gürcistan hükümetinin yeni kadrosu ve dört yıllık programı, parlamentoya sunulacak. Her bir detay açıkça belirlenmelidir. Programımız, önümüzdeki 4 yıl boyunca ülkeyi tamamen yeni bir gelişim aşamasına taşıyacak iddialı bir vizyonu yansıtıyor" dedi.

Kabine toplantısında ülkedeki protestolara atıfta bulunarak muhalefeti sert bir şekilde eleştiren Kobakhidze,"Geçmiş yılları hatırlıyoruz, radikal muhalefet güçlendikçe devletin durumu zayıflamıştı. Radikal muhalefet zayıfladığında ise devlet her zaman daha güçlü olmuştu. Bu nedenle, radikal muhalefetin zayıflatılması, devletimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin doğru yönde gelişimi en önemli meselelerden biri. Muhalefet o kadar zor bir durumda ki onlara acıyoruz. Biz vatansız insanlarla karşı karşıyayız. Onların zayıflaması yalnızca ülkemizin ve devletimizin gelişimi için faydalıdır. Toplum, radikal muhalefetin gerçekleştirdiği faaliyetlerden endişelidir. Bu süreci düzgün bir şekilde yönettiği için bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Gelecekte vatandaşlarımızın güvenliği, ülkedeki istikrar ve ülkemizin barış içinde gelişimi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Tiflis'te 24 saatlik eylem başlatıldı

Seçimleri tanımayan muhalefet yanlıları gösterilerini sürdürüyor. Muhalif gruplar, dün başkent Tiflis'te 24 saatlik protesto başlattı. En az 20 çadır kuran göstericiler, çöp konteynerleri ve sandalyelerle barikatlar oluşturarak Çavçavadze Bulvarı gibi önemli caddeleri trafiğe kapattı. Gösteri organizatörler ise protestoculara yiyecek, sıcak içecek ve battaniye verdi.

Gürcistan'da muhalefet seçimleri tanımamıştı

Gürcistan'da 26 Ekim'de ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya 3 muhalefet bloğu ve bir muhalefet partisi daha girmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığını belirterek, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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