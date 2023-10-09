Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi. Taraflar, Türkiye ile Gürcistan'da insan hakları koruması konularında işbirliğinin daha da artırılmasını görüştü.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Garibaşvili ile Malkoç'un, Tiflis'te hükümet binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın de katıldığı görüşmede, tarafların, Türkiye ile Gürcistan'da insan hakları koruması konularında işbirliğinin daha da artırılmasını görüştükleri ifade edildi.

Toplantıda, Gürcistan ile Türkiye arasındaki mevcut stratejik ortaklığa ve ülkeler arasında insan haklarının korunması konularındaki işbirliğine değinildiği kaydedildi.