Güney Kore'de rüşvet iddiaları: Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı istifa etti

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, Birleşme Kilisesi'nden rüşvet aldığı iddiaları üzerine istifa etti. Bakan, iddiaların asılsız olduğunu belirtse de kamu görevini sürdürmenin sorumluluklarını yerine getirebilmek için istifa etmeyi uygun gördüğünü açıkladı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, siyasi skandal hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, "Birleşme Kilisesi" adlı dini gruptan rüşvet aldığı iddialarının ardından görevinden istifa etti.

Güney Kore'deki bazı siyasetçilerin Birleşme Kilisesi adlı dini gruptan rüşvet aldığı yönündeki iddialar, ülkede siyasi depreme neden oldu. Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi. Chun buna rağmen görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Sürdürdüğü kamu görevinin sorumluluk üstlenmeyi gerekli kıldığını vurgulayan Chun, "İddialar tamamen gerçek dışı, ancak hükümetin aksamadan çalışabilmesi için okyanuslar ve balıkçılık bakanlığı görevimden istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Chun'ın istifasını kabul edeceği bildirildi.

Rüşvet iddiaları gündeme gelmişti

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, ülkede iktidarda bulunan Demokrat Parti (DP) ve muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) bazı milletvekillerinin Birleşme Kilisesi adlı dini gruptan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo'nun, milletvekili olduğu 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 30 milyon won (20 bin 500 dolar) nakit para ve iki lüks saat aldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Lee kapsamlı soruşturma talimatı vermişti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dün Birleşme Kilisesi ile politikacılar arasındaki yasadışı bağlar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı vererek, "Soruşturma, politikacıların iktidar veya muhalefet partisinden olmalarına veya konumlarına bakılmaksızın titizlikle yürütülmeli" demişti.

Birleşme Kilisesi lideri Han Hak-ja ise Güney Kore'nin tutuklu eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye iş ayrıcalıkları karşılığında rüşvet verdiği iddiasıyla, Kim de yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
