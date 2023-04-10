Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerginlik yükseliyor: 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyorlar

Asya'da Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginlik devam ediyor. Kuzey Kore ardı ardına silah testleri gerçekleştirilken, Güney Kore ise ABD ittifakı ile ortak tatbikatlarını sürdürüyor. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla her gün yapılan rutin aramalara Güney Kore'nin 4 gündür yanıt vermediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ve Güney Kore - ABD ittifakının bölgede yaptığı ortak tatbikatlar Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang'dan sürpriz bir hamle geldi.

4 GÜNDÜR TELEFON ARAMALARINA YANIT VERMİYORLAR

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla yerel saatle 09.00 ve 17.00'de olmak üzere günde 2 kez yapılan rutin telefon aramalarına Kuzey Kore'nin 4 gün üst üste yanıt vermediğini duyurdu.

"GÜNEY KORE GEREKLİ TEPKİYİ VERECEK"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, hükümetin durumu takip ederek gereken tepkiyi vereceğini belirterek, "Resmi duruşumuzu sergilememiz uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı da askeri hat üzerinden yapılan aramaların 4 gündür yanıtsız kaldığını açıkladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Aramalara neden cevap vermediği henüz bilinmeyen Kuzey Kore'nin son adımının, Seul - Washington ittifakının bölgedeki ortak askeri tatbikatlarına tepki niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki düzenli temasın sona ermesinin yeni askeri gerilimlerin önünü açabileceğinden endişe ediliyor.

İLK DEĞİL

İki ülke arasındaki rutin telefon aramaları farklı nedenlerden ötürü daha önce de sekteye uğramıştı. Pyongyang, geçen Haziran ayında şiddetli yağışların neden olduğu düşünülen teknik aksaklıklar sonucunda Seul'un aramalarını yanıtsız bırakmıştı. Kuzey Kore 2021'de ise Güney Koreli aktivistlerin Pyongyang karşıtı el ilanı kampanyasını ve Seul-Washington ittifakının ortak tatbikatlarını protesto etmek üzere geçici süreyle aramalara kayıtsız kalmıştı.