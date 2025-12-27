Haberler

Güney Kore'nin BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini istediği iddiası

Güney Kore yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kuzey Kore'yi ziyaret ederek Pyongyang yönetimini yeniden diyaloğa teşvik etmesini talep etti. Bu isteğin, ülkeler arasındaki askeri gerginliğin sürdüğü bir dönemde gündeme geldiği ifade ediliyor.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Güney Kore medyasında çarpıcı bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Güney Kore yönetimi, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'ten Pyongyang yönetimini yeniden diyaloğa teşvik etmek üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini istedi. New York'ta 18 Aralık'ta Guterres ile görüşen Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Lee Jae Myung tarafından kaleme alınan özel bir mektubu Guterres'e sunduğu aktarıldı. Mektupta Kuzey Kore'nin diyalog masasına geri dönmesi için Guterres'in "aktif bir rol" üstlenmesin istendiği ve bu kapsamda yapılacak bir Kuzey Kore ziyaretinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, New York'ta gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Wi ve Guterres'in Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın tesisi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
